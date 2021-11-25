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Büyü ve batıl inançlar yüzünden tehdit altındalar

Genetik olarak cilde renk veren “melanin” adlı pigmentin eksikliğiyle ortaya çıkan albinizme sahip bireyler, Kamerun’da büyü ve batıl inanç tehdidi altında yaşıyor

25.11.2021 - 09:44 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Cilt kanserine karşı oldukça savunmasız olan albinizmli bireyler, görme problemleri yaşayabiliyor. Bu bireyler albinos olarak da adlandırılıyorlar. AA'nın haberinr göre albinizm, dünyada her 17 bin kişiden birinde, Sahra Altı Afrika’da ise her 5 bin kişiden birinde görülüyor. Farklı görünümleriyle dünya genelinde ayrımcılıkla karşı karşıya kalan albinoslar, Kamerun’da ise çok daha şiddetli bir ayrımcılığa maruz kalıyor.

     

  • Büyüye ve batıl inançlara sıkça rastlanan Kamerun’daki albinosların korkulu rüyası, büyücüler. Bazı yerel geleneklerde albinosların uzuvlarının sihirli olduğuna ve bu uzuvların, sahip olan kişiye şans ve sağlık getireceğine inanılıyor. Bu nedenle albinoslar zengin olmak, iyi bir kısmet bulmak ve sağlığına kavuşmak isteyenler tarafından şiddete maruz kalabiliyor. Bazı yerel geleneklerde albinosların kesilen uzuvlarıyla yapılan iksirlerin şifalı olduğuna inanılıyor.

     

  • KARABORSADA UZUVLARI SATILIYOR

    Kamerun'da Albinosların Tanıtımı Derneği Başkanı Kakmeni Wembou Raphael, Kamerun’da albinosların karşı karşıya kaldığı zorlukları anlattı. Kamerun'da ayrımcılığın çok yaygın olduğunu, albinizmin tanınmadığını belirten Raphael, albinos çocukların korku içinde büyüdüğünü ifade etti.

     

  • Raphael, bütün Sahra Altı Afrika’da olduğu gibi Kamerun’da da albinosların uzuvlarının sihirli olduğuna; bu uzuvların, sahip olan kişiye şans ve sağlık getireceğine inananların olduğunu ve bu sebeple albinosların kaçırılıp organlarının kesildiğini söyledi.

  • Kamerun’da toplumun albinosları hayalet, büyücü, şarlatan ya da lanetli olarak değerlendirdiğinin belirten Raphael, “Karaborsada albinosların uzuvları 15 ile 30 dolar arasında satılıyor” dedi.

     

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