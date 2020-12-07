Dehşete düşüren olay! Patilerini büyü için kesmişler!

İHA

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi'nde bulunan bir sitede bir sokak kedisi, patileri kesik halde bulundu. Hayvanseverler tarafından alınıp veterinere götürülen kedi, burada tedavi altına alındı.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

İHA'da yer alan habere göre patileri bağlanarak tedavisine başlanan kedi, veteriner hekim tarafından uygulanan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BÜYÜ İÇİN KESTİLER İDDİASI

Kedilerin patilerinin ise büyü nedeni ile kesildiği iddia edildi. Olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlatıldı.