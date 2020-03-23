BUÜ Tıp Fakültesi Hastanesine 100 bin liralık bağış

AA

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Güçlendirme Vakfı üyesi bir iş adamının, BUÜ Tıp Fakültesi Hastanesinin acil ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik vakıf hesabına 100 bin liralık bağışta bulunduğu bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyada etkili olan koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde hastanede yaşanan yoğun sürecin hafifletilmesi ve eksikliklerin giderilmesi amacıyla bağış yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, yapılan bağışın kendisini ve üniversite hastanesinde görev yapan tüm personeli duygulandırdığını vurguladı.

Kılavuz, diğer hayırseverlere de örnek teşkil edecek bu girişimden dolayı hayırsever aileye şükranlarını sunduklarını belirterek, "Yüce Allah'tan milletimizi ve insanlığı bu salgından koruyarak, sağlık ve afiyet dolu günlere eriştirmesini niyaz ediyoruz. Hastanemiz, ülkemizdeki tüm hastaneler gibi canla başla mücadelesine devam ediyor. Dünyamızı etkisi altına alan bu süreci, fedakarca çalışan hastane yöneticilerimiz, hekimlerimiz ve tüm sağlık personelimizle birlikte en kısa sürede atlatacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.