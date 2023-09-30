Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Bütün üniversiteler online eğitime mi geçti? 2023-2024 Üniversiteler ne zaman açılacak, online mı olacak?

        YÖK duyurdu: Üniversiteler online mı, yüz yüze mi olacak?

        Üniversitelerin açılacağı tarih ve eğitim sürecinin nasıl ilerleyeceği araştırılıyor. Bu kapsamda gözler üniversitelerin akademik takvimlerine ve YÖK duyurularına çevrildi. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıt işlemleri sona erdi. 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi ile "Üniversiteler online mı, yüz yüze mi olacak?" sorusunun yanıtını haberimizde paylaştık. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2023 - 10:05 Güncelleme: 30.09.2023 - 10:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Yeni eğitim öğretim dönemine kısa bir zaman kala üniversitelerin eğitim durumu merak konusu oldu. YÖK tarafından yapılan duyuru sonrasında "2023-2024 üniversiteler online mı, uzaktan mı olacak?" araştırmaları yoğunlaştı. İşte üniversitelere ilişkin YÖK açıklaması ve konuyla ilgili merak edilen güncel bilgiler...

        • 2

          ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

          Üniversitelerin açılış tarihi akademik takvimlerine göre farklılık gösterebiliyor. Üniversiteler akademik takvimlerini güncellerken, çok sayıda üniversite akademik açılış tarihi belli oldu. Buna göre; Üniversite rektörlükleri tarafından yapılan açıklamaya göre, birçok üniversite 2 Ekim 2023 tarihinde eğitim hayatına başlayacak.

          ÜNİVERSİTELER ONLINE MI OLACAK, UZAKTAN EĞİTİM Mİ VERİLECEK?

          YÖK Başkanı Özvar yaptığı açıklamada, "Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerindeki üniversitelerimizin mevcut fiziksel durumları, şehirdeki barınma imkanları gibi etkenleri göz önünde tutarak;

          - Fakülte ve yüksekokulları bünyesindeki önlisans ve lisans programlarında hangi program ve sınıflarda yüz yüze, hangi program ve sınıflarda ise uzaktan öğretim yapılacağını,

        • 3

          - Enstitüler bünyesindeki lisansüstü programlarda anabilim dalı/program bazında yüz yüze ve/veya uzaktan öğretim yapılacağını üniversite senatoları karara bağlayacaktır.

        • 4

          - Uzaktan öğretim ve/veya yüz yüze öğretim görecek tüm öğrencilerden talep edenlere, kayıtlı olduğu programla eşdeğer ve öğretim dili aynı olan diğer devlet üniversitelerindeki programlarda özel öğrencilik hakkı verilmesine, söz konusu illerdeki üniversitelerde kayıtlı olan tüm öğrencilerden talep edenlere, eğitim öğretim süresine dahil edilmeden, 1 yıl kayıt dondurma hakkı tanınmasına karar verilmiştir" diye konuştu.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?
        Bakkala bile gidemiyordu! Şu an yaşıyor ama...
        Bakkala bile gidemiyordu! Şu an yaşıyor ama...
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        17 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede sağanak!
        17 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede sağanak!
        ABD'den Sırbistan'a uyarı: Kosova sınırından güçlerini çek
        ABD'den Sırbistan'a uyarı: Kosova sınırından güçlerini çek
        Türkiye'nin kredi notu görünümü yükseldi
        Türkiye'nin kredi notu görünümü yükseldi
        Altın Portakal iptal edildi
        Altın Portakal iptal edildi
        Barcelona ve Sevilla arasında kriz!
        Barcelona ve Sevilla arasında kriz!
        Prof. Görür o bölgeye dikkat çekti
        Prof. Görür o bölgeye dikkat çekti
        Elon Musk'tan Türkiye mesajı
        Elon Musk'tan Türkiye mesajı
        Darbedilen asistan doktor yoğun bakımda
        Darbedilen asistan doktor yoğun bakımda
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        "Tadic, Ajax'a geri dönecektir"
        "Tadic, Ajax'a geri dönecektir"
        Dev gemi Marmara'yı böyle kirletti!
        Dev gemi Marmara'yı böyle kirletti!
        “Enflasyonun yükünü azaltmak hepimizin görevi”
        “Enflasyonun yükünü azaltmak hepimizin görevi”
        New York sele teslim
        New York sele teslim
        İşte nedeni
        İşte nedeni
        Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı
        Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı
        Habertürk Anasayfa