Bütçe şubat ayında fazla verdi

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Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre merkezi yönetim bütçesi şubat ayında bütçe 69,7 milyar TL fazla verdi.

Şubat ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 200,8 milyar TL, bütçe gelirleri 270,6 milyar TL olarak kaydedildi.

Şubat'ta faiz dışı fazla ise 100 milyar TL'nin üzerine çıktı. Bakanlık verilerine göre, faiz dışı bütçe giderleri 157,1 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 113,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

TCMB’nin kâr ve yedek akçe avans aktarımının 49,3 milyar TL gerçekleşmesi, toplam 38 milyar TL’lik KDV ve muhtasar ödemeleri tahsilatının Şubat ayına kayması ve 750 milyon TL özelleştirme geliri kaydedilmesinin etkili olduğu izlendi.