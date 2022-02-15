Bütçe ocak ayında fazla verdi

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Merkezi yönetim bütçesi ocak ayında 30 milyar fazla verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre Ocak ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 146 milyar TL, bütçe gelirleri 176 milyar TL olarak kaydedildi.

Ocak ayında faiz dışı bütçe dengesinde ise 44,3 milyar liralık fazla gerçekleşti.