Bütçe, nisan ayında 50 milyar TL açık verdi

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Merkezi yönetim bütçesi Nisan'da 50,2 milyar TL açık verdi.

Nisan ayında Hazine'nin nakit gelirleri 182 milyar 106 milyon lira, nakit giderleri 226 milyar 377 milyon lira oldu.

Faiz dışı giderler 211 milyar 111 milyon lira, faiz ödemeleri ise 15 milyar 266 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 29 milyar 5 milyon lira açık verdi.

Nisan ayında nakit dengesinde 43 milyar 671 milyon lira açık gerçekleşti.