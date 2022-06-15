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Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin bütçe gerçekleşmeleri sonuçlarını yayımladı.

Mayıs ayında bütçe gelirleri 317,75 milyar TL, bütçe gideri ise 173,77 milyar TL oldu. Böylece mayıs ayında bütçe 143,97 milyar TL fazla vermiş oldu.

Bütçe nisan ayında 50,2 milyar TL açık vermişti.

Faiz dışı bütçe giderleri 155,9 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 161,9 milyar TL olarak gerçekleşti.

Vergi gelirleri Mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 214 artışla 289,72 milyar TL oldu. Vergi gelirlerinde kurumlar vergisindeki yüzde 505'lik artış dikkat çekti. Bu kalemden Mayıs ayında 151,96 milyar TL'lik gelir elde edildi.

Verilere göre 2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 959,8 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 84,4 milyar TL ve bütçe fazlası 124,6 milyar TL olarak gerçekleşti.

Faiz dışı bütçe giderleri 837,9 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 246,5 milyar TL olarak kaydedildi.

BAKAN NEBATİ'DEN BÜTÇE AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı bütçe gerçekleşmelerine ilişkin açıklamasında yılın ilk beş aylık döneminde toplam bütçe fazlasının 124,6 milyar TL’ye, faiz dışı fazlanın ise 246,5 milyar TL’ye ulaştığını belirtti.

Nebati açıklamasında, "Bütçe gelirlerindeki olumlu performansın harcamalardaki ihtiyatlı duruşla desteklenmesi sonucunda merkezi yönetim bütçesi mali disiplinin önemli bir göstergesi olan faiz dışı fazla vererek ciddi bir mali alan oluşturmuştur. Öncü göstergeler kapsamında, gerek büyümedeki gerekse de bütçe gelirlerimizdeki olumlu seyir, bütçe açığının GSYH’ye oranla sene başında öngörülen yüzde 3,5 hedefine ulaşılacağını işaret etmektedir." ifadelerini kullandı.