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        Haberler Ekonomi Para Bütçe ağustosta fazla verdi - Para Haberleri

        Bütçe ağustosta fazla verdi

        Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri ağustosta 613 milyar 956 milyon lira, giderleri 562 milyar 686 milyon lira oldu. Böylece bütçe ağustosta 51 milyar 270 milyon lira fazla verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 11:21 Güncelleme: 15.09.2023 - 11:21
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        Bütçe ağustosta fazla verdi
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        Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri ağustosta 613 milyar 956 milyon lira, giderleri 562 milyar 686 milyon lira oldu.

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

        Buna göre, ağustosta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 100,7 artarak 613 milyar 956 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 86,1 artışla 562 milyar 686 milyon liraya ulaştı.

        Ocak-ağustos döneminde ise bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 69,6 yükselerek 2 trilyon 998 milyar 719 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 94,9 artarak 3 trilyon 382 milyar 103 milyon lirayı buldu.

        Böylece merkezi yönetim bütçesi ağustosta 51 milyar 270 milyon lira fazla, ocak-ağustos döneminde ise 383 milyar 384 milyon lira açık verdi.

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