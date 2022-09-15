Bütçe ağustosta fazla verdi

AA

Merkezi yönetim bütçesi gelirleri ağustosta 305 milyar 930 milyon lira, bütçe giderleri 302 milyar 343 milyon lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin bütçe gerçekleşmeleri raporunu açıkladı.

Buna göre, ağustosta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 108,8 artışla 305 milyar 930 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 186 artarak 302 milyar 343 milyon liraya yükseldi.

Bütçe, ağustosta 3 milyar 586 milyon lira fazla verdi.