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Haberler Para Bütçe 83.25 milyar lira açık verdi

Bütçe yılın en yüksek açığını verdi

Merkezi yönetim bütçe gelirleri ekimde 224 milyar 162 milyon lira, giderleri 307 milyar 416 milyon lira oldu. Bütçe, ekimde 83 milyar 254 milyon lira açık verdi. Böylece bütçede yılın en yüksek açığını verildi. Faiz giderleri 61.1 milyar TL ile rekor kırdı

Giriş: 15.11.2022 - 11:17 | Güncelleme: ABONE OL
Bütçe 83.25 milyar lira açık verdi
HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim ayına ilişkin bütçe gerçekleşmeleri raporunu açıkladı.

Buna göre, ekimde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 96,6 artarak 224 milyar 162 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 133,9 artışla 307 milyar 416 milyon liraya yükseldi.

Faiz giderleri 61.1 milyar TL ile rekor kırdı.

(Milyon TL) 2022
Ekim
Bütçe Giderleri 307,416
Faiz Hariç Giderler 246,272
Personel Giderleri 63,068
Sosyal Güv.Kur. Devlet Primi 9,265
Mal ve Hizmet Alımları 28,763
Cari Transferler 102,859
Sermaye Giderleri 25,559
Sermaye Transferleri 3,981
Borç Verme 12,777
Yedek Ödenekler
Faiz Giderleri 61,144
Bütçe Gelirleri 224,162
Genel Bütçe Gelirleri 219,711
Vergi Gelirleri 181,806
Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 18,931
Özel Gelirler ile Alınan Bağışlar ve Yardımlar 2,538
Faizler, Paylar ve Cezalar 15,354
Sermaye Gelirleri 697
Alacaklardan Tahsilat 385
Özel Bütçeli İdarelerin Öz Gelirleri 3,399
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların Gelirleri 1,052
Bütçe Dengesi -83,254
Faiz Dışı Denge (Maliye Tanımlı) -22,110

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