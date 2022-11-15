Bütçe yılın en yüksek açığını verdi

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim ayına ilişkin bütçe gerçekleşmeleri raporunu açıkladı.

Buna göre, ekimde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 96,6 artarak 224 milyar 162 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 133,9 artışla 307 milyar 416 milyon liraya yükseldi.

Faiz giderleri 61.1 milyar TL ile rekor kırdı.

(Milyon TL) 2022 Ekim Bütçe Giderleri 307,416 Faiz Hariç Giderler 246,272 Personel Giderleri 63,068 Sosyal Güv.Kur. Devlet Primi 9,265 Mal ve Hizmet Alımları 28,763 Cari Transferler 102,859 Sermaye Giderleri 25,559 Sermaye Transferleri 3,981 Borç Verme 12,777 Yedek Ödenekler Faiz Giderleri 61,144 Bütçe Gelirleri 224,162 Genel Bütçe Gelirleri 219,711 Vergi Gelirleri 181,806 Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 18,931 Özel Gelirler ile Alınan Bağışlar ve Yardımlar 2,538 Faizler, Paylar ve Cezalar 15,354 Sermaye Gelirleri 697 Alacaklardan Tahsilat 385 Özel Bütçeli İdarelerin Öz Gelirleri 3,399 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların Gelirleri 1,052 Bütçe Dengesi -83,254 Faiz Dışı Denge (Maliye Tanımlı) -22,110