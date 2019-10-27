Florian Zeller’in yazıp, Hira tekindor'un çevirdiği 'Evlat' oyunu önceki gün izleyicisiyle buluştu. Başrollerini Onur Saylak ve Şükran Ovalı’nın paylaştığı oyun izleyicilerinden tam not aldı.

Her zaman olduğu gibi salonu tıka basa dolduran 'Evlat' oyununu izlemeye gelenler arasında, Büşra Pekin ve Demet Özdemir gibi sanat camiasından da önemli isimler vardı.

Pekin, "Çok yakın arkadaşlarım oynuyor. Merakla bekliyorum. Birazdan girip seyredeceğim. Ben de tiyatro sahnelerini çok özledim. En son 3 sene önce bir müzikalde rol almıştım" ifadelerini kullandı.