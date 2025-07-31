Büşra Pekin'in Bodrum tatili
Bodrum Ortakent'te kız arkadaşıyla denize giren Büşra Pekin, samimi tavırlarıyla dikkat çekti
Giriş: 31.07.2025 - 21:06 Güncelleme: 31.07.2025 - 21:06
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Büşra Pekin, Bodrum Ortakent'te kız arkadaşıyla birlikte denize girerken objektiflere yansıdı.
Yazın keyfini çıkaran Büşra Pekin, denizin ve güneşin tadını doyasıya yaşadı.
Muhabirleri fark eden Büşra Pekin, gazetecilere selam vermeyi ihmal etmedi.
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