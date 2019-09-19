Oyuncu Büşra Pekin, önceki gün Emel Müftüoğlu ile birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Büşra Pekin, ailesiyle birlikte geldiği alışveriş merkezinde Emel Müftüoğlu ile bir araya gelip koyu bir sohbete oturdu.

Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pekin, "Emel Hanım aile dostumuz olur. Bugün de annemle bir araya geldi. Ben de onları yalnız bırakmadım. Dizi projesi şimdilik yok. Yeni filmim 'Fırıncının Karısı' 27 Eylül’de sinemalarda. Umarım izleyici memnun kalır" açıklamasını yaptı.