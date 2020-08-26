Büşra Pekin: Bu kız sana her gün şükrediyor - Magazin haberleri

HABERTURK.COM

Büşra Pekin, normalleşme adımlarının atılmasının ardından soluğu ailesinin yanında aldı. Instagram hesabını aktif kullanan Pekin, önceki gün babası Volkan Pekin'in yeni yaşını kutladı.

Oyuncu, baba-kız pozunu yayınlayarak, altına "İyi ki doğdun Volkan. Sevgi dolu, iyilik dolu kalbinle yetiştirdiğin bu kız sana ve sağlığına her gün şükrediyor. Babam ve Ben" notunu düştü.