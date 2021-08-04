Tokyo 2020'de boksta iki kadın milli sporcumuz birden finale yükseldi ve tarih yazdı! Buse Naz Çakıroğlu, olimpiyat tarihinde finale çıkan ilk kadın boksörümüz olurken gümüş madalyayı da garantiledi.
BUSE NAZ ÇAKIROĞLU: FİNAL DEĞİL, ALTIN MADALYA İSTİYORUZ
Yarı final mücadelesinin ardından konuşan Buse Naz Çakıroğlu "Çok inandık. Buradan final oynayarak değil altın madalya alarak gitmek istiyoruz. Son bir adım... Dün akşam yürüyüş yaparken hocayla da konuştuk. İsteyeceğiz, çok isteyeceğiz. 12 yıldır verdiğim emek var. Bu zamana kadar gösterdiğim performansın toplamını göstereceğim finalde. Tamamıyla oraya odaklandım. İnşallah sonu çok güzel olacak." dedi.
BUSENAZ SÜRMENELİ: O MADALYA GELECEK
Lovlina Borgohain'i yenerek finale yükselen Busenaz Sürmeneli ise ringin ardından yayıncı kuruluşa kısa bir konuşma yaparken "O madalya gelecek bize. Ülkemize gelecek. O yangınları çıkaranlar... Bir ölür bin diriliriz" ifadelerini kullandı.
Daha sonra röportaj veren Busenaz Sürmeneli "Çok mutluyum. 13 senedir sabah akşam gece gündüz bunun için çalışıyorum. Yemek yemiyorum, psikolojik sıkıntılar, sakatlıklar... Her şey burası için. Yedisinde yapacağım maç için. Biz hazırız. Hazır geldik buraya. Ben Türkiye'me inşallah altın madalya getirmek istiyorum. Tekrardan dualarını eksik etmesinler. Türkiye'deki üzücü olaylar var... Sadece beklesinler. Bir ölür bin diriliriz. Türk'ü biraz hafife alıyorlar galiba ama bir ölür bin diriliriz. Onları tebessüm ettirebileceksem ne mutlu bize. Maçlarımız genelde Türkiye'nin zor zamanlarına denk geliyor, bayrağımız için farklı savaşıyoruz" dedi.
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