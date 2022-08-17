"14 SENE ÖNCEKİ BİLGİLERİMLE GİRDİM"

Daha önce Türk Dili ve Edebiyatı ile İşletme Yönetimi'ni bitiren Buse Varol, "3. üniversitem olacak inşallah. Hiç çalışmadım, 14 sene önceki bilgilerimle girdim." açıklamasını da yaptı.