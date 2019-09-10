Tabiki Billur hanımın söylediği gibi anneler var ama 'Çocuk pörtletmek' gibi tabirler çok çirkin. Annelik böyle abuk subuk cümlelerle konuşulamayacak kadar kutsal. Anneliği kimse magazin malzemesi yapamaz. Annelik bu kadar basit bir şey değil.