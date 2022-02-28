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Buse Varol ile Alişan cephesinde yeni gelişme!

Alişan-Buse Varol çifti, arasındaki buzları eritti. Varol, eşi Alişan ile fotoğrafını kalp emojisi ile birlikte Instagram'dan paylaşarak, 'Her şey yolunda.' mesajı verdi

28.02.2022 - 07:36 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • 6 Şubat'ta kızları Eliz'in birinci yaş gününü ayrı ayrı kutlayan Alişan-Buse Varol çiftinin boşanma aşamasında olduğu ileri sürülmüştü. Ayrılık kararı aldıkları konuşulan ikilinin, yasal işlemleri başlattığı da iddia edilmişti.

  • TEKTAŞINI YENİDEN TAKMIŞTI

    Çiftin, haklarında çıkan 'boşanma' haberlerini yaptıkları açıklamalarla yalanlamasının ardından Varol'dan ilk hamle gelmişti. Kızı Eliz ile birlikte ayna karşısında poz veren Buse Varol'un daha önce çıkardığı alyansını ve tektaşını yeniden taktığı görülmüştü.

  • "HER ŞEY YOLUNDA" MESAJI

    Alişan-Buse Varol çiftinin aralarındaki buzları eritmesinin ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. Varol, eşi Alişan ile birlikte çekilen eski bir fotoğrafını kalp emojisi ile birlikte Instagram'dan paylaşarak, takipçilerine, "Her şey yolunda." mesajı verdi.

  • EŞİNİN PAYLAŞIMINA KAYITSIZ KALMAMIŞTI

    Ayrıca imaj değişikliğine giderek, saçlarını kaynak ile uzatan Varol, son halini de sosyal medya hesabından sergilemişti. Buse Varol'un bu paylaşımına Alişan, kayıtsız kalmamıştı.

    Ünlü ismin, günler sonra ilk kez eşinin gönderisini beğenmesi takipçilerin dikkatinden kaçmamıştı. Ünlü şarkıcının bu hamlesi, "Aralarındaki buzlar eridi." yorumlarının yapılmasına neden olmuştu.

  • NELER OLMUŞTU?

    Öte yandan Alişan ise kızı Eliz için annesinin evinde pasta kesmişti. Kutlamada babanne Suzan Tektaş, dede Mehmet Tektaş, Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş, kızları Ceylan ve Eyşan hazır bulunmuştu. Alişan'ın paylaştığı aile fotoğraflarında Buse Varol'un olmaması da kafaları karıştırmıştı. Buse Varol da yaptığı açıklamayla "Eve davet edilmedim." demişti.

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