Şarkıcı Alişan, geçtiğimiz yıl oyuncu Buse Varol ile evlenmişti. Çiftin bebekleri, 13 Şubat'ta dünyaya gelmişti.

"AŞK DOĞURGANDIR..."



Alişan ile mutlu bir evlilik sürdüren Buse Varol, oğlu Burak ile karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Varol, paylaşımına, "Aşk doğurgandır. Kocaman ve örümcek bağlamış, suskun, sıradan ve gündelik olanı anaç bir kavrayışla tutup yeniden üretmeyi becerendir. Her zaman yeniden başlayabilmeyi ümit ettirendir. Anne merhametinin ötesinde, Firavun gazabının üstesindedir. Aşk dağlayandır..." notunu düştü. Alişan ise eşinin karesine, "Maşallah, aynı babası..." yorumunu yaptı. Varol'un paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.



"4 ÇOCUK İSTİYORUM AMA ALİŞAN'I İKNA EDEMİYORUM"



Öte yandan Buse Varol Tektaş, geçtiğimiz günlerde Habertürk TV ekranlarına konuk olmuştu. Varol, Oylum Talu'nun sunduğu Burası Haftasonu programında merak edilenleri anlatmıştı. Varol, şu ifadeleri kullanmıştı:



29 yaşında anne oldum ama 23-24 yaşında bile anne olmak isterdim. Anne olduktan sonra hayatım daha da güzelleşti. 4 çocuk istiyorum ama Alişan'ı ikna edemiyorum. En az 2 çocuk sahibi olmak istiyorum, çünkü Burak'ın kardeşi olsun...