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Buse Varol'dan eşi Alişan'a destek! - Magazin haberleri

Buse Varol'dan eşi Alişan'a destek!

Geçtiğimiz günlerde "Buse'yi bugüne kadar öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim." açıklamasını yapan Alişan'a eşinden destek geldi. Buse Varol, "Alişan’ın söylemeye çalıştığı ile insanların anladığı o kadar farklı ki... Herkesin hayat görüşü ve hayata bakış açısı var. Ben buna her şeyden önce saygı duyulması gerektiğine inanıyorum." dedi

12.01.2022 - 12:38 | Güncelleme: MAGAZİN

  • 2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ve oyuncu Buse Varol, 2019'un şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına almıştı. Ünlü çiftin ikinci bebekleri Eliz de geçtiğimiz yıl şubat ayında dünyaya gelmişti. Varol ile mutlu evliliğini sürdüren Alişan, son dönemde çıkan ayrılık haberleri karşısında suskunluğunu bozdu ve özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

  • Alişan, "Mutluluk haberleri çok fazla reyting yapmaz! Ayrılıyorlar, boşanıyorlar' haberleri yapıyorlar o yüzden. İnanın dün sabah 20 tane boşanma haberi yapmışlar." dedi.

    Ünlü şarkıcı ayrıca, "Üçüncü çocuğu Buse istiyor. Ben şu an düşünmüyorum, biraz çocuklarımızın büyüdüğünü göreyim ondan sonra." ifadelerini kullandı.

    "EVLİLİK SÖZLEŞMEMİZ YOK"

    Haklarında çıkan "Evlilik sözleşmesi" iddialarını da cevaplayan Alişan, "Bizim evliliğimizde hiç böyle bir şey olmadı. 'Onun parası, benim param' lafı olmadı. Evlilik sözleşmemiz yok. Böyle bir şey olabilir mi ya! Çok saçma bir şey? Benim karımdan ya da karımın benden böyle bir beklentisi varsa böyle bir evliliğe zaten girmem." diye konuştu.

  • "ÖPÜŞME SAHNESİ OLMADIĞI İÇİN SEÇTİM BUSE'Yİ"

    Ünlü isim, "Buse ve Alişan neden kavga eder? Birbirinizi kıskanır mısınız? Buse dize öpüşse ne dersin?" sorularını da cevapladı. Alişan, "Herkesin kriteri var. Öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim Buse'yi." açıklamasını yaptı.

    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülenen Buse Varol konuyla ilgili konuştu.

  • "ARTIK GÖRMEZLİKTEN GELİYORUM"

    Varol, "Neden çıktığını ben bilemem. Herhalde ayrılmamızı istiyorlar. Sürekli ‘boşanıyorlar’ gibi saçma sapan iddialar. Ki bizim gündemimizde, Allah korusun hiç böyle bir şey yok. Bir sürü kötü şey yaşadık ve gerçekten iyileşmeye çalıştığımız bir zaman… İnsanların bu kadar saygısız olması ve bu kadar çok üzerimize geliyor olmalarına anlam veremiyorum Ayrılık haberlerinden çok sıkıldım ama yapacak bir şey yok. İllaki çıkıyor böyle şeyler. Bir uyanıyorum üçüncü çocuk, bir uyanıyorum boşanıyorum! Bir gün uyanıyorum başka bir şey. O yüzden artık görmemezlikten geliyorum." diye konuştu.

  • "ALİŞAN YANLIŞ ANLAŞILDI"

    Alişan'ın "Buse dizilerde öpüşseydi, karım olamazdı" sözleri hatırlatınca ünlü oyuncu, "Alişan’ın söylemeye çalıştığı ile insanların anladığı o kadar farklı ki... Herkesin hayat görüşü ve hayata bakış açısı var. Ben buna her şeyden önce saygı duyulması gerektiğine inanıyorum. Zaten Alişan’dan önce oynadığım birçok projede ben hiç öpüşme sahnesi yaşamadım ve yaşamayı tercih etmedim. Bu benim tercihim; edenler eder. Alişan’da bunu söylemeye çalışmış ama her zamanki gibi yanlış anlaşılmış." şeklinde konuştu.

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