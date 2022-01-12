Buse Varol'dan eşi Alişan'a destek!

"ARTIK GÖRMEZLİKTEN GELİYORUM"

Varol, "Neden çıktığını ben bilemem. Herhalde ayrılmamızı istiyorlar. Sürekli ‘boşanıyorlar’ gibi saçma sapan iddialar. Ki bizim gündemimizde, Allah korusun hiç böyle bir şey yok. Bir sürü kötü şey yaşadık ve gerçekten iyileşmeye çalıştığımız bir zaman… İnsanların bu kadar saygısız olması ve bu kadar çok üzerimize geliyor olmalarına anlam veremiyorum Ayrılık haberlerinden çok sıkıldım ama yapacak bir şey yok. İllaki çıkıyor böyle şeyler. Bir uyanıyorum üçüncü çocuk, bir uyanıyorum boşanıyorum! Bir gün uyanıyorum başka bir şey. O yüzden artık görmemezlikten geliyorum." diye konuştu.