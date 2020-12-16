Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası finalinden gümüş madalyayla dönen Buse Tosun sosyal paylaşım sitesi Twitter'da Trend Topic listesine oturdu. Buse Tosun kimdir? Buse Tosun kaç yaşında ve nereli?

BUSE TOSUN KİMDİR?

Buse Tosun, 12 Mayıs 1995 tarihinde İzmir'de doğdu. 25 yaşındaki Türk kadın güreşçi Buse Tosun 2016 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 69 kg mücadelesi verip bronz madalya kazanmayı başardı. 2017 Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda altın madalya kazanan Buse Tosun son olarak Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası finalinde Bulgaristanlı Yaneva'ya mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi olan Buse Tosun 1.73 boyundadır.