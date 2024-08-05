Buse Tosun Çavuşoğlu son 16 turunda Amit Elor'a yenildi
Milli güreşçimiz Buse Tosun Çavuşoğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda son 16 turunda ABD'li Amit Elor'a 10-2 mağlup oldu.
Giriş: 05.08.2024 - 16:49 Güncelleme: 05.08.2024 - 17:50
Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen karşılaşmalarda milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 68 kiloda mindere çıktı.
ABD'li Amit Elor'la karşılaşan Buse Tosun Çavuşoğlu, rakibine 10-2 mağlup oldu.
Ay-yıldızlı sporcu, rakibinin finale kalması durumunda, bronz madalya için repesaj maçlarına çıkma hakkı elde edecek.
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