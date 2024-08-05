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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Buse Tosun Çavuşoğlu son 16 turunda Amit Elor'a yenildi - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Buse Tosun Çavuşoğlu son 16 turunda Amit Elor'a yenildi

        Milli güreşçimiz Buse Tosun Çavuşoğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda son 16 turunda ABD'li Amit Elor'a 10-2 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 16:49 Güncelleme: 05.08.2024 - 17:50
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        Buse Tosun Çavuşoğlu son 16'da yenildi
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        Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen karşılaşmalarda milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 68 kiloda mindere çıktı.

        ABD'li Amit Elor'la karşılaşan Buse Tosun Çavuşoğlu, rakibine 10-2 mağlup oldu.

        Ay-yıldızlı sporcu, rakibinin finale kalması durumunda, bronz madalya için repesaj maçlarına çıkma hakkı elde edecek.

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