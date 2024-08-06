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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Buse Tosun Çavuşoğlu repesaj maçına çıkacak - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Buse Tosun Çavuşoğlu repesaj maçına çıkacak

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda güreşte ilk gün müsabakaları gerçekleştirildi. Champ de Mars Arena'da yapılan karşılaşmalarda 68 kilodaki ilk maçında ABD'li Amit Elor'a kaybeden Buse Tosun Çavuşoğlu, rakibinin finale çıkmasıyla repesajda mücadele etme hakkı kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 00:26 Güncelleme: 06.08.2024 - 00:26
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        Buse Tosun Çavuşoğlu repesaj maçına çıkacak
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        2023 Kadınlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda 68 kiloda altın madalya kazanarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota alan milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Polonyalı Wiktoria Cholu ile repesaj maçına çıkacak.

        Sabah seansında mindere çıkan milli güreşçi Çavuşoğlu, Amerikalı Amit Elor karşısında 8-2’lik skorla maçı kaybetti. Amerikalı Amit Elor’un Koreli sporcuyu 10-0 teknik üstünlükle yenerek finale çıkması sonucunda Buse Tosun Çavuşoğlu, repesaj hakkı elde etti. Milli sporcu yarın sabah bronz madalya maçına çıkabilmek için repesajda, Polonyalı Wiktoria Cholu ile mücadele edecek.

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