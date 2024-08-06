Buse Tosun Çavuşoğlu, bronz madalya maçına çıkacak!

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2023 Kadınlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda 68 kiloda altın madalya kazanarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota alan milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Polonyalı Wiktoria Cholu ile repesaj maçında karşılaştı.

Çavuşoğlu, Amerikalı Amit Elor karşısında 8-2’lik skorla maçı kaybetmişti. Elor finale çıkınca repesajda Polonyalı Wiktoria Cholu ile mücadele etti.

İlk devreyi 1-0 önde kapatan Milli mayo ikinci yarıda ilk puanı verse de son iki dakikaya 4-1 önde girdi. Son dünya şampiyonu Mill sporcumuz Çavuşoğlu, son iki dakikada 2 puan kaybetse de maçı 4-3 kazanarak madalya şansını devam ettirdi. Buse Tosun Çavuşoğlu, akşam seansında Kuzey Koreli Hak ile bronz madalya için karşılaşacak.