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        Haberler Magazin Buse Terim Paris Moda Haftası'na katıldı! Ünlü ismin kombinine beğeni yağdı!

        Buse Terim Paris Moda Haftası'na katıldı! Ünlü ismin kombinine beğeni yağdı!

        Fatih Terim'in kızı Buse Terim son yıllarda sosyal medya paylaşımlarıyla ve verdiği kilolarda dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Güzel isim katıldığı Paris Moda Haftası'nda da tercih ettiği kombiniyle adından söz ettirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2023 - 10:36 Güncelleme: 06.10.2023 - 10:36
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          Fatih Terim'in kızı Buse Terim geçtiğimiz yıllarda 7 ayda 25 kilo vererek bambaşka biri olmuştu. Güzel isim son olarak Paris Moda Haftası dahilinde düzenlenen bir defileye katıldı. Terim'in kombini takipçilerinden tam not aldı.

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          Zayıflama döneminde çok zorluk yaşayan ve hem diyet hem de yoğun bir spor programı uyguladığını söyleyen Buse Terim, 7 ayda 25 kilo vererek bambaşka biri haline gelmişti.

        • 3

          Şimdilerde düzenli bir beslenme ve spor hayatı olan Buse Terim konuyla ilgili: "Benim hayatım diyetlerle geçti diyebilirim. Ama son senelerde dengeli beslenmeyi öğrendim. Böylece kilo verebildim. Şimdi de kendi dengemi çok güzel kuruyorum. Bir gün yemeği fazla kaçırıyorsam ertesi gün daha az yiyerek kilomu koruyorum" ifadelerini kullanmıştı.

        • 4

          Instagram'da 1.9 milyon takipçisi olan Buse Terim, Paris Moda Haftası'na katıldığı kombiniyle çektiği fotoğraflarını "Yalnız sayaçlı çekimle kendimi dergi karesi gibi çekmişim" notuyla sevenlerinin beğenisine sundu. Ünlü güzele takipçilerinden binlerce beğeni ve övgü dolu yorum geldi.

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          İşte Buse Terim'in son pozları...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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