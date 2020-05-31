Hiç bırakmadan çok fazla spor yaptım. Onunda vücudun sıkılaşmasında etkisi olduğunu düşünüyorum. Eşime de teşekkür ediyorum. O zaten yıllardır bu sistemi uyguluyordu. İki öğün besleniyordu, 18.00'den sonra hiçbir şey yemiyordu. Hatta bazen diyordum ki "Hiçbir şey yemiyorsun ne olacak bu böyle?" diye ama şimdi ben ondan daha az yiyorum ve aynı sistemi uyguluyoruz. Beni teşvik etti. Aynı spor salonlarına gidiyoruz, aynı hocalarla çalışıyoruz. Onun da hakkını yiyemem.