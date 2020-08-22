Hiç bırakmadan çok fazla spor yaptım. Onun da vücudun sıkılaşmasında etkisi olduğunu düşünüyorum. Eşime de teşekkür ediyorum. O zaten yıllardır bu sistemi uyguluyordu. İki öğün besleniyordu. 18.00'den sonra hiçbir şey yemiyordu. Hatta bazen diyordum ki; "Hiçbir şey yemiyorsun ne olacak bu böyle?" diye ama şimdi ben ondan daha az yemek yiyorum.

Beni teşvik etti. Aynı spor salonlarına gidiyoruz, aynı hocalarla çalışıyoruz. Onun da hakkını yiyemem.