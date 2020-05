"BİZİM İÇİN KATLADIĞIN FEDAKARLIKLARA ŞÜKRETTİM"

Sonra hayatımın her gününü daha mutlu olmamız için adamana, iyi bir eş, iyi bir baba olmana, bizim için katlandığın fedakarlıklara hep şükrettim. Kısaca her şeyini, evliliğimizin her anında daha da çok sevip, sana yeniden her gün sil baştan aşık oldum.