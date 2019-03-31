Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, 29-30 Mart'ta İstanbul’da yapılan festival, 40 markanın katılımıyla gerçekleşti. Buse Terim, "Katılımın bu kadar yüksek olacağını tahmin etmedik. Çok yüksek katılım oldu buda bizi çok mutlu etti. Bir sonraki festivali açık alanda daha çok kişinin katılabileceği bir yerde yapmayı düşünüyoruz" dedi.

Terim’in düzenlediği organizasyona oyuncu Hande Doğandemir yeğeniyle katıldı. Fotoğraflarının çekilmesinden rahatsız olan güzel oyuncu, "O fotoğrafları kullanmayın lütfen. Ablam sevmiyor böyle şeyleri" diyerek muhabirlerden ricada bulundu.

‘Yüzleşme’ dizisinin erken vedasının çok üzdüğünü söyleyen Doğandemir, "Çok seviyorduk orada olmayı, bir arada olmayı. Bu zamanlar da alıştık zaten dizilerin erken vedasına. Biz çok inandık ama izleyiciye geçiremedik galiba seyirciye ulaşamadık" diye duygularını dile getirdi.

Bir süre dinleneceğini söyleyen güzel oyuncu, "Dinlenmek istediğimi söylerim sonra güzel bir proje çıkar başlarım falan belli olmaz bu işler. Dönem işlerinde rol almak istiyorum Muhteşem de konuk oyuncu olmuştum tadı damağımda kaldı. Sektör oraya kaydığı için internet dizilerini de istiyorum" diyerek gelecek planlarından bahsetti.

Dizide ki partneri Engin Öztürk’le barıştıkları iddia edilen Hande Doğandemir, "Yok canım öyle bir şey. Alıştık ama dizide olunca böyle haberlerin çıkmasına. Şu an hayatımda kimse yok. Yeğenim var onunla aşk yaşıyorum" diye konuştu.