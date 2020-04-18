Bu yaşına girerken ileride sana bolca anlatacağımız günler yaşıyoruz. Bu yıl doğum gününü çok farklı hayal etmiştim senin için ama sağlıklıyız ya bugün en önemlisi bu.

yi ki doğdun melek kalpli kızım, iyi ki hayatımıza geldin. Bu yaşın, en güzel yaşın olsun. Seni çok ama çok seviyoruz.