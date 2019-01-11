İstanbul'a dönmeden önce ailece çekildikleri pozu sosyal medya hesabından paylaşan Buse Terim, gönderisine, "Bize çok iyi geldin Miami... Tüm bu güzel anılar için teşekkür ederiz. Artık evimize dönme vakti..." notunu düştü. Terim'in aile pozu çok sayıda yorum ve beğeni aldı.