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Buse Sinem İren komedyen ve sanat tarihçisi

Buse Sinem İren'in BKM Mukfak Açık Mikrofon'da başlayan stand up kariyeri Türkiye ve Avrupa'daki gösterimleriyle devam ediyor

05.01.2022 - 18:02 | Güncelleme: ABONE OL
Buse Sinem İren komedyen ve sanat tarihçisi
Komedyen ve sanat tarihçisi
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HABERTURK.COM

BKM Açık Büfe Youtube kanalında, orjinal Karadeniz şivesiyle anlattığı masallar ve film yorumlarıyla tanınan 'Çok da Fifi Hatunlar Stand Up'ın kurucularından Buse Sinem İren, stand up gösterileriyle dikkatleri üzerine çekti.

Buse Sinem İren, 'Çocuklar Duymasın'da 'Havuç'un müstakbel eşi 'Simay' karakteriyle İstanbul Üniversitesi Altın 61 Ödül Töreni'nde 'Yılın En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncusu' ödülüne layık görülmüştü. Komedyen ve sanat tarihçisi Buse Sinem İren BKM Açık Mikrofon ile başlayan stand up kariyerini Türkiye ve Avrupa'daki gösterimleriyle geliştirdi.

İnsan davranışlarını ve ortamları analiz etme yeteneğini stand uplarında eğlenceli şekilde sunan Buse Sinem İren, 22 Ocak'ta Route Ankara'da, 29 Ocak'ta BKM Mutfak Çarşı'da ve 5 Şubat'ta İzmir Performance Hall'de yapacağı stand up gösterilerinde seyircileriyle buluşacak

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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