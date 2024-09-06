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        Haberler Gündem 3. Sayfa Buse'nin açıklamaları şoke etti | Son dakika haberleri

        Buse'nin açıklamaları şoke etti

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin kayıp Buse konusunu Türkiye konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2024 - 19:02 Güncelleme: 06.09.2024 - 19:02
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        Buse'nin açıklamaları şoke etti
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        Bir gün önce Buse’yi aramaya stüdyoya gelen anne ve abinin çağrılarına Buse cevap verdi. Bugün canlı yayına gelen Buse’nin anlattıkları herkesi şoke etti.

        “BENİ MÜZİKLİ MEKANLARDA ÇALIŞTIRMAK İSTEDİLER!

        Annesi ve abisinin iddialarına karşılık kayıp kızın iddiaları Didem Arslan Yılmaz başta olmak üzere seyircileri de hayrete düşürdü. Buse’nin ses getiren açıklamalarının ardından sosyal medya ikiye bölündü. Kim haklı?

        BUSE Mİ HAKLI? ANNE VE ABİ Mİ HAKLI? KİM DOĞRU SÖYLÜYOR?

        Buse’nin iddiaları sonrası Anne Besrayi Hanım fenalaştı. Abisiyle baş başa kalan Buse sert sözlerine devam etti. Kısa bir süre sonra da Buse de fenalaşarak canlı yayına ara vermek zorunda kaldı. Gerilimin bir türlü düşmediği konuda şimdi gözler önümüzdeki günlere çevrildi.

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