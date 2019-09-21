Buse Naz'ın yeni hedefi dünya şampiyonluğu

21 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren 23 yaşındaki milli sporcu, ekim ayında Rusya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak istiyor.
Buse Naz, 2017 Avrupa Birliği Ülkeleri Kadınlar Boks Şampiyonası, 2018 ve 2019 Avrupa Şampiyonaları ile 2019 Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazanmayı başardı.
Milli boksörün ayrıca 2014, 2016 ve 2018 yıllarında da Türkiye şampiyonlukları bulunuyor.
Buse Naz Çakıroğlu, AA muhabirine, 2020 yılının Mart ayında Londra'da olimpiyat kota eleme müsabakaları yapılacağını söyledi.
Dünya Şampiyonası'nın bu yılın en büyük organizasyonu olduğuna işaret eden Buse Naz, "Avrupa Şampiyonası'nın ardından Dünya Şampiyonası'na performansımızın üzerine bir iki adım daha koyarak gitmek istiyoruz. Çünkü bu büyük bir turnuva. Rakiplerimiz çok güçlü. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Şu anda onun mücadelesini veriyoruz." dedi.
Son olarak İspanya'da ağustos ayında düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandığını aktaran milli boksör, henüz dünya şampiyonalarında madalyası bulunmadığını belirtti.
Buse Naz, Dünya Şampiyonası'nda altın madalyayı hedeflediğini vurgulayarak, "Çok önemli, çok büyük rakiplere karşı mücadele vereceğim ama başaracağıma inanıyorum. Çünkü Avrupa, diğer kıtalara göre daha zor. Avrupa'da daha iyi boksörler var. Ben Avrupa şampiyonu oldum. Rehavete kapılmak istemiyorum ancak final oynayacağıma inanıyorum. Madalyalarıma dünya şampiyonluğunu da eklemek istiyorum." ifadelerini kullandı.
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