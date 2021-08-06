2020 Tokyo Olimpiyatlarında adını finale yazdırmayı başaran boksörlerimizden biri olan Buse Naz Çakıroğlu, Bulgar rakibi karşısında altın madalya arıyor. Peki Buse Naz Çakıroğlu'nun final maçı ne zaman, saat kaçta?
BUSE NAZ ÇAKIROĞLU'NUN MAÇI NE ZAMAN?
Buse Naz Çakıroğlu'nun finaldeki rakibi Bulgar sporcu Stoyka Zhelyazkova Krasteva oldu.
Bulgar sporcu, ev sahibi Japonya'dan Tsukimi Namiki'yi 5-0 yenerek adını finale yazdırdı. Krasteva'nın bir Avrupa şampiyonluğu, iki kez de dünya ikinciliği bulunuyor.
Buse Naz'ın Krasteva ile final müsabakası 7 Ağustos Cumartesi günü TSİ 08.15'te oynanacak.
BUSE NAZ ÇAKIROĞLU KİMDİR?
Japonya'da finale kalan kadın sporculardan Buse Naz Çakıroğlu 26 Mayıs 1996 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. 25 yaşındaki Türk boksör Buse Naz Çakıroğlu Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusudur. 2019 yılında Avrupa şampiyonu oldu. 2021 yılında Tokyo Olimpiyatları'na katılma kotası elde etti. Türkiye'nin Olimpiyatlara kota kazanan ilk kadın boksörüdür.
Yükseköğrenimini Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde tamamlayan Buse Naz Çakıroğlu'nun kariyeri başarılarla dolu. İşte Buse Naz Çakıroğlu'nun madalyaları:
2018 yılında Bulgaristan'da düzenlenen EUBC Büyük Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya
Romanya'da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya
2019'da Rusya'da düzenlenen AIBA Büyük Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya
Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Uluslararası Eli Boks Turnuvası'nda ve Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nda altın madalya
Madrid'de gerçekleşen EUBC Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda 51 kiloda şampiyonluk
2021'de Sırbistan'da düzenlenen 10. Nations Cup Uluslararası Boks Turnuvası'nda Gümüş madalya
Macaristan'da düzenlenen 65. Bocskai Istvan Memorial Uluslararası Boks Turnuvası'nda altın madalya
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları’nda altın madalya
Madrid'de gerçekleşen EUBC Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda şampiyonanın en iyi kadın boksörü seçilen Çakıroğlu aynı zamanda Türkiye'nin Olimpiyat Oyunları tarihindeki ilk boks altınını kazanmış ve Olimpiyatlara kota kazanan ilk kadın boksör olmuştur.
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