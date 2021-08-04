2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12. gününde boksta kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, finale çıktı.
Kokugikan Arena'da Buse Naz, Çin Taipeisi'nden Hsiao-Wen Huang'la karşılaştı.
Buse Naz, ilk rauntta oldukça iyi bir performans gösterdi ve 5 hakemin de tam puanını aldı. İkinci rauntta da 5 hakemin 3'ünden fazla puan alan Buse Naz, son rauntta da üstünlüğünü korudu ve adını finale yazdırdı.
Çin Taipeisi'nden Hsiao-Wen Huang ise bronz madalyada kaldı.
RAKİP BULGAR KRASTEVA
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 51 kiloda finale çıkan Buse Naz Çakıroğlu'nun finaldeki rakibi Bulgar sporcu Stoyka Zhelyazkova Krasteva oldu.
Kokugikan Arena'da Bulgar sporcu, ev sahibi Japonya'dan Tsukimi Namiki'yi 5-0 yenerek adını finale yazdırdı.
Krasteva'nın bir Avrupa şampiyonluğu, iki kez de dünya ikinciliği bulunuyor.
Buse Naz'ın Krasteva ile final müsabakası 7 Ağustos Cumartesi günü TSİ 08.15'te oynanacak.
BUSENAZ SÜRMENELİ DE FİNALDE
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12'inci gününde boksta kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli de finale yükseldi.
Kokugikan Arena'da Busenaz, Hindistan'dan Lovlina Borgohain'le ringe çıktı. Busenaz çok iyi başladığı ilk rauntta hakemlerin 5'inden de tam puan aldı. İkinci rauntta da hakemlerde 10'ar puan almayı başaran Busenaz, son rauntta da üstünlüğünü korudu ve altın madalya kazanmak için adını finale yazdırdı.
Busenaz'ın final müsabakası 7 Ağustos Cumartesi günü TSİ 09.15'te oynanacak.
Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener de izledi.
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