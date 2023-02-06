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Buse İskenderoğlu: Türkiye'de modellik kalmadı

Model Buse İskenderoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İskenderoğlu, "Ben modellik yapıp, Avrupa’da birkaç ünlü marka ile çalışmak istiyorum. En zor şeyi seçtim galiba ama Türkiye’de modellik kalmadı zaten" dedi

Giriş: 06.02.2023 - 10:01 | Güncelleme: ABONE OL
Buse İskenderoğlu: Türkiye'de modellik kalmadı - Magazin haberleri
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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Buse İskenderoğlu, Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinden çıkarken görüntülendi.

Basın mensuplarıyla sohbet eden ve son olarak Milano’da iki ay kalan model, yeniden yurt dışına gitmek için vize işlemleriyle uğraştığını belirtti.

"TÜRKİYE'DE MODELLİK KALMADI"

İskenderoğlu, "Ben modellik yapıp, Avrupa’da birkaç ünlü marka ile çalışmak istiyorum. En zor şeyi seçtim galiba ama Türkiye’de modellik kalmadı zaten. 'Fashion Week de olmuyor, güzel defile de olmuyor. Avrupa’da bu konuda şanslar daha iyi. Küçükken 'Victoria Secret' defilesinde çıkma hayalim vardı ama şimdi onlar bile şov yapmıyor" dedi.

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