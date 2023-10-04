'Buruşuk bir büyükanne' olmakla suçlanan 53 yaşındaki model öz kabule dair güçlü bir ders veriyor
53 yaşındaki Luisa Dunn, gelen tüm eleştirilere rağmen güzellik kalıplarını aşmayı başardı ve gri beyaz saçlarını kucaklamayı seçti. Ancak bu kararı tüm internet kullanıcıları tarafından onaylanmadı ve manken zaman zaman kötü yorumlara da maruz kaldı.
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53 yaşındaki Luisa Dunn, güzellik standartlarıyla savaşmayı aklına koyan bir manken. Güzelliği ve başarılı kariyeri bir yana Lauisa, internetten gelen ve kelimenin tam anlamıyla nefret kusan birçok kullanıcı ile yüzleşmek zorunda kalıyor.
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Tüm bu fitili ateşleyen nokta ise mankenin, saçlarını boyamaktan vazgeçmesi oldu. Daha önce her iki haftada bir saçlarını boyuyordu ancak zamanla bu bakım ritüeli onda 'kendine karşı savaşma' hissiyatı uyandırdı. Lauisa, verdiği bir röportajda duygularını şöyle dile getirdi:
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Sonlara doğru kendimi sanki üstü örtülü bir atlıkarıncaya binmiş gibi hissettim, bu da olumsuz duyguları daha da artırdı. Yaşlanma, kendimi kabul etme ve değişen bedenim hakkında endişelerim vardı.
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Hissettiği içsel baskı, moda endüstrisinden gelen eleştiriler ve beyaz saçı yaşlılık ile ilişkilendiren görüşler en sonunda Luisa'nın radikal bir karar almasını sağladı ve o günden sonra 'gri yaşlı saçlarını' kabul etti.
"Kendimi ve değişen bedenimi pişmanlık duymadan sevmeyi öğrenmek, güvenimi ve öz saygımı güçlendirmenin cevabıydı."
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Lauisa'nın cesur kararı, internette hem olumlu hem de olumsuz birçok yorumu kötükledi. Kendisiyle aynı serüveni yaşayan birçok kadın ona destek verdi. Ancak kaba yorumlar da vardı. Özellikle Tiktok'ta kendisini 'buruşuk bir büyükanne' olarak etiketleyen birçok kullanıcı ile uğraşmak zorunda kaldı.
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Bu kaba yorumlara karşılık olarak Lauisa, kırışıklıklarının olduğunu kabul etti hatta bir gün büyükanne olma hayalinden bahsetti. Her şeye rağmen Lauisa iyimser bakış açısını koruyor ve içinde bulunduğumuz on yılın modanın zirvesi olduğuna içtenlikle inanıyor.
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"Bireysel tarzın artık daha çok kutlandığını ve kıyafetlerin kişiliğimizin bir başka katmanı olarak görüldüğünü hissediyorum. Ruh halimize göre ya da sadece eğlenmek için giyinebiliriz. Kurallara daha az odaklanılıyor, kendin olmaya ve modayla eğlenmeye daha fazla vurgu yapılıyor."
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Artık her gün Lauisa gibi belirlenen güzellik kalıplarına karşı çıkan birçok kadının hikâyesini okuyoruz ve bu da geleceğin oldukça radikal bir şekilde dönüştüğüne dair güçlü bir umut hissi uyandırıyor.
Kaynak: BrightSide
Fotoğraflar: Luisa Dunn Instagram