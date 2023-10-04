'Buruşuk bir büyükanne' olmakla suçlanan 53 yaşındaki model öz kabule dair güçlü bir ders veriyor

Lauisa'nın cesur kararı, internette hem olumlu hem de olumsuz birçok yorumu kötükledi. Kendisiyle aynı serüveni yaşayan birçok kadın ona destek verdi. Ancak kaba yorumlar da vardı. Özellikle Tiktok'ta kendisini 'buruşuk bir büyükanne' olarak etiketleyen birçok kullanıcı ile uğraşmak zorunda kaldı.