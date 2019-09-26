26 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
AKTİF KÖMÜRLÜ SİYAH NOKTA MASKESİ MALZEMELER
1 yemek kaşığı aromasız jelatin tozu,
2 aktif kömür kapsülü,
Çay ağacı yağı
AKTİF KÖMÜRLÜ SİYAH NOKTA MASKESİ NASIL YAPILIR?
jelatin tozuna 2 yemek kaşığı su ekleyin. Jelatinli suyu ocağa alın. Karışım koyulaşınca 2 adet aktif kömür kapsülünü jelatine ekleyin. Üzerine iki damla çay ağacı yağı ilave edin. Karışımı ocaktan alın. Biraz ılınınca maskeyi siyah noktalarınızın olduğu yerlere uygulayın. 10 dakika yüzünüzde beklettikten sonra maskeyi hafifçe soyarak çıkarın.
YUMURTA AKI MASKESİ MALZEMELER
1 adet yumurta akı
Kağıt havlu
SİYAH NOKTALARDAN KURTULMAK İÇİN YUMURTA AKI MASKESİ NASIL YAPILIR?
Temiz bir kabın içinde yumurtanın akını alın. Çatal veya blender yardımı ile yumurta akını iyice çırpın. Köpük kıvamı alan yumurtayı göz çevrenizden uzak tutarak cildinize uygulayın. Ardından kağıt havluyu yüzünüze yerleştirin. Yumurta akı kuruduktan sonra yüzünüzü iyice yıkayın. Düzenli kullanımda cildinizin temizlendiğini göreceksiniz.
LİMON VE KARBONAT MASKESİ MALZEMELER
1 yemek kaşığı karbonat
Yarım limon suyu
SİYAH NOKTALARDAN KURTULMAK İÇİN LİMON VE KARBONAT MASKESİ NASIL YAPILIR?
1 yemek kaşığı karbonat veya tuza yarım limon suyu ekleyip macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Ardından siyah noktaların bulunduğu sorunlu bölgeye parmaklarınızla ovalayarak sürün ve iyice yayıldıktan sonra 15-20 dakika bekleyin. Ardından yüzünüzü soğuk suyla durulayın çünkü soğuk su, cildi gererek gözeneklerin sıkılaşmasına yardımcı olur.
YEŞİL ÇAYLI MASKE MALZEMELER
1 yemek kaşığı ezilip toz haline getirilmiş yeşil çay
1 çay kaşığı limon suyu
Çok az tuz
YEŞİL ÇAYLI MASKE NASIL YAPILIR?
Havanda ezerek toz haline getirdiğiniz yeşil çaya macun kıvamını alana kadar az az limon suyu ve çay kaşığının ucuyla bir parça tuz ekleyin. Kıvamını alınca sorunlu bölgeye uygulayın. 15-20 dakika bekleyip soğuk suyla yıkayın.
YEMEK SODASINDAN SİYAH NOKTA MASKESİ MALZEMELER
2 yemek kaşığı yemek sodası
1 çay kaşığı limon suyu
Su
YEMEK SODASINDAN SİYAH NOKTA MASKESİ NASIL YAPILIR?
Bir kase içerisinde yemek sodası, limon suyu ve suyu karıştırarak koyu kıvamlı bir karışım elde edin. Bu karışımı dairesel hareketlerle yüzünüze masaj yaparak uygulayın. 15-20 dakika kadar karışımı cildinizde bekletin. Soğuk suyla yüzünüzü yıkayın.
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