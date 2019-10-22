22 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Burun kanamaları her yaşta ortaya çıkabilen hafif ya da şiddetli seyredebilen bir durumdur. Genelde önemsenmez ancak şiddetli kanamalar mutlaka tetkik edilmelidir. Burun kanamaları iki şekilde ortaya çıkabilmektedir. Çocuk ve gençlerde oluşan ön burun kanaması, orta yaş üstünde hipertansiyon ve damar sertliği nedeni ile oluşan arka burun kanamasıdır.
Ön burun kanamalarında burun içerisinde bulunan kılcal damarların çatlaması, şişmesi sonucunda yırtılması nedeni ile ortaya çıkmaktadır. İnce olan kılcal damarlar bazen sümkürmeyle bile yırtılabilmektedir. Bazen fazla burun karıştırılması da buna etken olur.
Arka burun kanamalarında burnun içinde arka üst bölgede ortaya çıkmaktadır. Kanama şiddetli olur ve genizden de kanama gelebilmektedir.
Burun Kanamaları Ne zaman Tehlikelidir?
Kanamaların tehlike olup olmadığını ya da ön ve arka burun kanamasının nasıl olduğunu bilmek için; nasıl ve ne şekilde ya da yaşta olduğunu gözlemlemek gereklidir. Ön burun kanamaları genellikle, sıcak ve nemli havalarda sıkça görülmektedir. Durdurulması ile basit bir işlemle dahi yapılabilmektedir.
Arka burun kanamalarında; genelde yaş durumuna göre ortaya çıkması tehlikeli olma ihtimalini göz önünde bulundurmaya etken olmaktadır. Ayrıca ağız ve burun yaralanmaları sonucunda da arka burun kanaması ortaya çıkar. Bu kanama şiddetli olur ve ağız ve buruna doğru devam eder. Ciddiye alınması gerekli bir durumdur. Zaman kaybetmeden uzman bir Kulak Burun Boğaz hekimine müracaat etmek gereklidir.
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