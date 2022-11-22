Burun damlalarındaki tehlikeye dikkat!

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Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Altın, burun spreylerinin burun içi damarlarda kasılma meydana getirerek burun etlerini küçülttüğü ve kısa süre içerisinde burun tıkanıklığını giderdiğini bildirdi.

"ETKİSİ KISA SÜRDÜĞÜ İÇİN BAĞIMLILIK OLUŞTURABİLİR"

Sprey kullanımının kişide çok kısa sürede gelişen bir rahatlama hissi meydana getirdiğini aktaran Altın, "Bu rahatlama hissi geçici bir durumdur. Bu sürekli burun tıkanıklığı durumuna Rhinitis medicamentoza ismi veriliyor. Bu durum içinde kullandığınız spreyin etkisi 5 ila 6 saat kadar sürüyor. Bu sebeple sürekli kullanma eğilimi gerçekleşebiliyor. Burun açıcı olarak bilinen bu spreyleri 5 günden fazla kullanmamalısınız. Kısa süreli rahatlama nedeniyle doktor kontrolü olmadan uzun süreli burun açıcı damlaların kulaktan dolma bilgiler ile kullanılıyor. Soğuk algınlığı, üst solunum yolu enfeksiyonları, sinüzitler, orta kulak iltihabı gibi durumlarda belli bir zaman aralığında dekonjestan dediğimiz burun açıcı burun spreyleri kullanılıyor. Bu spreyleri tavsiye edilen gün sayısı ve dozda kullanmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

2 YAŞIN ALTINDAKİ ÇOCUKLARA ÖNERİLMİYOR

Burun açıcı burun damlalarının 2 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmasının önerilmediği uyarısında bulunan Altın, şunları kaydetti: "Burun açıcı bu ilaçlar, çocuklarda sprey ve damla olarak kullanılmaktadır. Çocukların burun mukozası daha hassas olduğundan bu sprey ve damlalar doktorun gerekli gördüğü durumlarda doktor tavsiyesine göre çok daha düşük dozda ve daha kısa süreli olarak kullanılmalıdır.”

Bu ilaçlara psikolojik olarak bağımlılık gelişen hastalar gece sprey olmadan uyuyamıyor, hatta hastalardan sprey olmadan nefes alınamadığı şikayetleri geliyor. Bu bağımlılıktan kurtulmak ve ilaca bağlı olarak gelişen burun tıkanıklığının tedavisinin mümkün.

Öncelikle kulak burun boğaz hekimi tarafından hastanın değerlendirilmesinin gerekiyor. İlacı tamamen kesmek ve bu dönemde sınırlı süreli doktorun tavsiye ettiği başka ilaçlar da kullanmak gerekebilir. Gerekli durumlarda cerrahi olarak burun etleri denen konkaların çeşitli yöntemlerle küçültülmesi de bu durumun tedavi seçenekleri arasında yer alıyor."