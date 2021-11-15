Burun ameliyatından önce Covid-19 aşıları tamamlanmalı

AA

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Erkan Soylu, "Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisi henüz yok, korunmanın da en önemli yolu aşı olmaktır. Aşı olan hastalarımız aşıdan 10 gün sonra burun estetiği ameliyatı olabiliyor" ifadesini kullandı.

Yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Soylu, Covid-19 hastalığı ve salgın döneminde burun ameliyatlarında dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin bilgi verdi.

Soylu, Covid-19'un SARS-CoV-2 isimli virüsün yol açtığı bulaşıcı bir enfeksiyon hastalık olduğunu belirterek, konuşma, öksürme, solunum gibi durumlarda hastalıklı kişiden damlacık yoluyla çevreye saçılan mikropların bir başka insan tarafından solunmasıyla bulaştığına dikkati çekti.

Hastalığa yakalananların büyük çoğunluğunun hafif ve orta semptomlarla, tedavi ihtiyacı duymadan hastalığı atlattığını ifade eden Soylu, "Az bir kısmı ise tedaviye ihtiyaç duymakta ve bu hastaların bir kısmında da maalesef ölüme yol açmaktadır. Tüm dünyada bu hastalıktan korunmak için ortak bir dil geliştirilmiş ve bu ‘maske, mesafe, hijyen ve aşı’ olarak deklare edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Salgının ilk zamanlarında bazı bölgelerde elektif ameliyatlar ve acil olmayan durumlar için hastaneye gelmelerin kısıtlandığına aktaran Soylu, şöyle devam etti: "Ancak pandeminin uzamasından dolayı tedavi bekleyen diğer hastalarında tetkik ve tedavilerinin yapılması elzem oldu. Bu gerekçeyle hastanelerde gerekli önlemler alınarak elektif hasta değerlendirme ve tedavi hizmetleri verilmeye başlandı. Burun ameliyatları özelinde bakacak olursak ameliyat öncesi hastalarımızın mutlaka aşı olmalarını öneriyorum. Şunu söylemeliyim ki koronavirüs hastalığının bir tedavisi henüz yok, korunmanın da en önemli yolu aşı olmaktır. Aşı olan hastalarımız aşıdan 10 gün sonra ameliyat olabilirler. Ameliyat olan aşısız hastalarımızda ameliyattan 10 gün sonra aşılarını olabilirler. Tabii ki aşı olunsa da olunmasa da ‘maske, mesafe ve hijyen’ her zaman korunma için uyulması gereken kurallardır."

"COVID-19 TESTİ YAPILMALI, TEK REFAKATÇİ BULUNMALI"

Doç. Dr. Erkan Soylu, ameliyat öncesi bütün hastalara Covid-19 testi yapıldığını belirterek, “Bu gerek sağlık personelini korumak ve gerekse de diğer hastaları korumak için yapılmalıdır. Ameliyat için gelen hastaların Covid testleri, koronavirüs hastalığı şüphesi ile başvuran hastalardan farklı yerde yapılmalıdır. Her hasta için tek refakatçi kabul edilmelidir. Hastane yatışı boyunca koronavirüs hastalığı ile ilgili iyi eğitim almış personel tarafından hizmetleri yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Hastaların taburcu olduktan sonra mümkün mertebe hasta ziyaretçisi kabul edilmemesi gerektiğini ifade eden Soylu, "Mümkünse hastanede kendisine refakat eden yakınıyla devam etmelidir. Bu şekilde gerekli önlemler alınarak burun ameliyatları ve diğer elektif ameliyatlar yapılabilmektedir. Biz de gerekli önlemleri alarak burun ameliyatlarına devam etmekteyiz” ifadelerini kullandı.

Burun ameliyatından sonra hastaların maske kullanımına ilişkin Soylu, şu tavsiyelerde bulundu: "Burun ameliyatı sonrasında yüzde ve burun üstünde bir miktar ödem ve şişlik olur. Ayrıca kemik ve kıkırdak yapısı yeniden şekillendirilmiş olan burun, darbelere ve basınçlara karşı hassastır. Ameliyattan sonra taburcu olurken hastalarımıza maskelerini nasıl kullanacaklarını öğretiyoruz. Sağlık personeli olmayan hastalarımıza cerrahi maske kullanmalarını ve kullanırken burun uçlarını aşağı doğru çekmeyecek şekilde ayarlamalarını istiyoruz. Çalıştığı iş gereği daha ağır maskeler kullanması zorunlu olanlara da dikey düzlemde yassı olan ve burun eksenine paralel duran maskeler öneriyoruz. Sonuç olarak salgın döneminde gerekli tüm önlemleri alarak burun ameliyatlarımıza devam ediyoruz."