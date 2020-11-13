Burun ameliyatında yeni dönem "Piezo cerrahisi"

Prof. Dr. Esra Bayrı, Piezo cerrahisi hakkında değerlendirmede bulundu.
Bayrı, yöntemin detaylarına ilişkin, "Tıbbi teknolojilerde son yıllarda geliştirilen yöntemler sayesinde geçmişte zorlu süreçler gerektiren operasyonlar artık minimal invaziv tekniklerle çok daha kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Zorlu bir ameliyat ve iyileşme süreci gerektiren burun ameliyatları da bu alandaki gelişmelere en çok ihtiyaç duyan alanlardan bir tanesi. Burun ameliyatları için son yıllarda geliştirilen ve kullanımı giderek yaygınlaşan Piezo cerrahisi, burnun yeniden biçimlendirilmesine imkan tanırken klasik yöntemlere oranla çok daha kısa bir iyileşme süresi ve minimum doku hasarı vadediyor." yorumunu yaptı.
Geleneksel yöntemlerle yapılan burun ameliyatlarında burunun, kemiğin kırılması ile yeniden şekillendirildiğini hatırlatan Bayrı, şunları kaydetti:
"Piezo cerrahisi ile yapılan burun operasyonlarında ise burun kemiği kırılmadığından ameliyat sonrası iyileşme süresi oldukça kısalıyor. Burnu şekillendirmeye yönelik tüm işlemler ses dalgaları kullanılarak yapıldığından burundaki yumuşak dokular, damarlar ve sinirler zarar görmüyor. Bu sayede ameliyat sonrasında oluşan uzun süreli morluk ve şişlikler büyük ölçüde engellenmiş oluyor. Elektrik akımı ultrasonik ses dalgalarına dönüştürülerek kemikte istenen değişimler bu ses dalgaları yardımıyla milimetrik şekilde gerçekleştiriliyor. Yetişkinlik dönemindeki her yaştan bireye uygulanabilen bu yöntem sayesinde aynı zamanda burun kemiğinde hassas ve kontrollü işlemler gerçekleştirilebildiğinden kırık hatları gibi istenmeyen durumlar önlenmiş oluyor ve düzeltme operasyonlarına gerek kalmıyor."
- "Ameliyat başarısı ve iyileşme süresi açısından önemli avantajlar sağlıyor"
Piezo cerrahisi ile yapılan burun ameliyatlarında yüzdeki ödem ve morluk sorununun önemli ölçüde azaltıldığından, iyileşme süresinin çok daha kısa olduğunu belirten Bayrı, "Rinoplastide yeni bir dönem. Burun yüz görünümünü doğrudan doğruya etkilediğinden ve yüzün en fazla göze çarpan organı olduğundan operasyonlar çok fazla hassasiyet ve deneyim gerektiriyor. Bu nedenle operasyon başarısı konusunda en önemli hususlardan bir tanesi de cerrahın tecrübesi." ifadelerini kullandı.
Bayrı, Piezo cerrahisinin kemik dokuda değişiklik yapılması hedeflenen her hastada uygulanabildiğine dikkat çekerek, "İleri yaş bu cerrahi tekniği için bir sorun teşkil etmiyor. Fakat burundaki kemik ve kıkırdak gelişiminin tam olarak tamamlanmış olması gerektirdiğinden 18 yaşın doldurulmasının beklenmesi gerekiyor. Özellikle burun kemerinin düzeltilmesi, kemerin daraltılması sorunlar düzeltilmesi gibi birçok işlemde tercih edilebilecek bir yöntem. Bu yöntem çoğu durumda önemli bir avantaj oluştursa da burun ameliyatının hangi yöntemlerle yapılması gerektiğinin cerrah tarafından yapılacak muayene sonrasında kararlaştırılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!