Bir y\u0131l \u00f6nce do\u011fum sonras\u0131 burnundan \u015feffaf s\u0131v\u0131 gelmeye ba\u015flamas\u0131 nedeniyle bir\u00e7ok farkl\u0131 doktora ba\u015fvuran 34 ya\u015f\u0131ndaki \u00c7ise Atlas\u2019a, her seferinde alerjik ak\u0131nt\u0131 te\u015fhisi ile bir\u00e7ok alerji tedavisi uyguland\u0131. \u0130HA n\u0131n haberine g\u00f6re; bir y\u0131ld\u0131r alerji ila\u00e7lar\u0131 ile ya\u015fayan hasta, buna ra\u011fmen s\u0131v\u0131 kayb\u0131ndaki art\u0131\u015fla birlikte yorgunluk, halsizlik ve ba\u015f a\u011fr\u0131s\u0131 gibi sa\u011fl\u0131k sorunlar\u0131 ile de m\u00fccadele etmeye ba\u015flad\u0131. Yap\u0131lan tetkikler sonucunda Atlas\u2019\u0131n beyin omurilik s\u0131v\u0131s\u0131 kayb\u0131 ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 anla\u015f\u0131ld\u0131. Atlas\u2019\u0131n muayene ve tetkikleri sonucunda beyin omurilik zar\u0131nda y\u0131rt\u0131k te\u015fhis edildi.\u00a0\u201cHastam\u0131z \u00c7ise Atlas uzun y\u0131llar \u00f6nce burun ameliyat\u0131 ge\u00e7irmi\u015f. Burun ameliyat\u0131ndan y\u0131llar sonra ise do\u011fum yapm\u0131\u015ft\u0131r. Burun ameliyat\u0131nda ger\u00e7ekle\u015fme ihtimali bulunan komplikasyona ba\u011fl\u0131 olarak zarda meydana gelen bir incelme, do\u011fum s\u0131ras\u0131nda meydana gelen bas\u0131n\u00e7la birle\u015fince, beyin zar\u0131n\u0131n y\u0131rt\u0131lmas\u0131yla sonu\u00e7lanm\u0131\u015f olabilir.\u201d ifadelerini kullanan Prof. Dr. Ferhat Eri\u015fir, sonras\u0131nda hastada burundan yava\u015f yava\u015f ve damla damla s\u0131v\u0131 gelmeye ba\u015flam\u0131\u015f olabilece\u011fine dikkat \u00e7ekti. Prof. Dr. Ferhat Eri\u015fir, burundan gelen beyin omurilik s\u0131v\u0131s\u0131n\u0131n birincil nedenleri aras\u0131nda kazalar, travmalar ve buruna gelen darbelerin etken olabilece\u011fine dikkat \u00e7ekerken, hastalar\u0131n ge\u00e7irmi\u015f olduklar\u0131 operasyonlarda ya\u015fanan komplikasyonlar\u0131n da sebep te\u015fkil edebilece\u011fini kaydetti. TEDAV\u0130 ED\u0130LMESEYD\u0130 MENEJ\u0130T GE\u00c7\u0130REB\u0130L\u0130RD\u0130 Beyin omurilik s\u0131v\u0131s\u0131 ve i\u015flevlerine de de\u011finen Prof. Dr. Eri\u015fir, beyinde bulunan ve g\u00fcnde bir bardak kadar salg\u0131lanan ve her g\u00fcn yenilenen beyin omurilik s\u0131v\u0131s\u0131n\u0131n, insanlar\u0131 travmalara kar\u015f\u0131 korudu\u011funu belirtti. Te\u015fhis ve tedavi aray\u0131\u015flar\u0131 ile ge\u00e7en bir y\u0131ll\u0131k s\u00fcre zarf\u0131nda \u00c7ise Atlas\u2019\u0131n s\u0131v\u0131 kayb\u0131 ya\u015famas\u0131 ve beynin d\u0131\u015f ortama a\u00e7\u0131k olmas\u0131 nedeniyle menenjit ge\u00e7irme ihtimalinin de s\u00f6z konusu oldu\u011funa de\u011finen Eri\u015fir, su formunda s\u00fcrekli burun ak\u0131nt\u0131s\u0131 \u015fikayeti olan ki\u015filerin mutlaka bir uzmana ba\u015fvurmas\u0131 gerekti\u011fini bildirdi. YAMA UYGULANDI Uygulad\u0131klar\u0131 tedavi y\u00f6ntemini anlatan Eri\u015fir, i\u015flem s\u0131ras\u0131nda endoskopik kameralarla burun i\u00e7ine girilip, hastan\u0131n kafa taban\u0131na do\u011fru ilerlendi\u011fini, burada beyin taban\u0131na yama uygulanmak suretiyle deli\u011fin kapat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade etti. Beyin omurilik zar\u0131 y\u0131rt\u0131\u011f\u0131n\u0131n neden oldu\u011fu sonu\u00e7lar\u0131 da s\u0131ralayan Eri\u015fir, \u201cBu durumdaki hastalarda \u015fiddetli ba\u015f a\u011fr\u0131s\u0131 olmakta, hatta ameliyat sonras\u0131 k\u0131sa bir s\u00fcre ba\u015f a\u011fr\u0131s\u0131 da devam edebilmektedir. Te\u015fhis ve tedaviye ge\u00e7 kal\u0131nd\u0131\u011f\u0131 durumlarda ise burun i\u00e7indeki mikroplar beyine kar\u0131\u015f\u0131p hastan\u0131n menenjit ge\u00e7irmesine sebebiyet vermekte, bu durum da hastan\u0131n hayat\u0131na mal olabilmektedir. Hastanemizde ger\u00e7ekle\u015ftirilen operasyon sonras\u0131 hastan\u0131n burun ak\u0131nt\u0131s\u0131 ve ba\u015f a\u011fr\u0131lar\u0131 kendili\u011finden ge\u00e7mi\u015f, hayati risk te\u015fkil edebilecek t\u00fcm sorunlar ortadan kald\u0131r\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r.\u201d