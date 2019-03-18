Bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır? Son başvuru tarihi ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen sınava yönelik başvuruların nasıl yapılacağı öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. İOKBS başvuru formu ve son başvuru tarihi ile ilgili detaylar haberimizde...

BURSLULUK SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru iş ve işlemleri, "http://www.meb.gov.tr", "http://odsgm.meb.gov.tr" veya "https://eokul.meb.gov.tr" internet adreslerinden yapılacak. Şartları taşıyan öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak.

Başvurularda, öğrencinin ailelerin 2018'de elde ettiği tüm gelirleri, mevzuatta belirlenen usul ve esaslarla dikkate alınacak. Kanunlarla özel hak tanınan öğrenciler hariç, ailenin fert başına düşen geliri hesaplanan rakamı geçen öğrencilerin başvuruları, kontenjan durumlarına bakılmaksızın kabul edilmeyecek.

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU SON GÜN TARİHİ NE ZAMAN?

Ortaokulların 5, 6, 7, 8’inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11’inci sınıflarına yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (2019 İOKBS) 2 Haziran 2019 'da yapılacak. 11 Mart'ta başlayan İOKBS başvuruları 22 Mart'a kadar alınacak.