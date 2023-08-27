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        Haberler Gündem Bursluluk sınavı yerleri öğrenme: Meb.gov.tr ile İOKBS sınav giriş belgesi 2023 açıklandı mı? Bursluluk sınavına hangi okulda gireceğim?

        Bursluluk sınavı yerleri öğrenme: İOKBS Bursluluk sınavı giriş belgesi açıklandı mı?

        Bursluluk sınav giriş belgesi araştırılmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İOKBS bursluluk sınavı 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların katılımı ile 3 Eylül'de gerçekleştirilecek. Bursluluk sınavı yerleri meb.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sınav giriş belgesinin paylaşılmasıyla "Bursluluk sınavına hangi okulda gireceğim?" sorusu netlik kazanacak. İşte, MEB ile 2023 İOKBS giriş belgesi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2023 - 21:38 Güncelleme: 27.08.2023 - 21:38
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        • 1

          Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen bursluluk sınavı başvuruları 21 Haziran itibarıyla sona erdi. İOKBS bursluluk sınavı 3 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınava artık kısa bir süre kalmasıyla "Bursluluk sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusu gündem oldu. İşte, konuya ilişkin detaylar...

        • 2

          BURSLULUK SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇILANACAK?

          Bursluluk sınavı giriş belgesi henüz erişime açılmadı.

          İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'nda yer alan bilgiye göre, sınav giriş yerleri sınav tarihinden en az 7 gün önce ilan edilecek.

          Buna göre, sınav giriş belgelerinin en geç 28 Ağustos 2023 Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

        • 3

          İOKBS BURSLULUK SINAVI YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

          Adaylar sınav yerleri yayımlandıktan sonra e-Okul üzerinden veya meb.gov.tr adresinden İOKBS sınav yerlerini öğrenebilecek.

          Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.

        • 4

          İOKBS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

          Milli Eğitim Bakanlığı sınav uygulama takvimi duyuruldu. Açıklanan takvime göre; İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 3 Eylül 2023 Pazar günü Türkiye saatiyle 10.00'da başlayacak.

        • 5

          BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

        • 6

          BURSLULUK PARASI ZAMLANDI!

          Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere verilen burs desteği ücreti son olarak 2022 yılında yüzde 40 zamlanarak 663 TL olmuştu.

          2023 BURSLULUK PARASI (PYBS) NE KADAR OLDU?

          2023 yılı Ocak ve Haziran ayları arasında bursluluk ücreti 863 TL olarak belirlendi. Önümüzdeki aylardan itibaren yeni burs ücretleri duyurulacak.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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