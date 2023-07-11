Bursluluk sınavı tarihi ne zaman? 2023 İOKBS bursluluk parası ne kadar?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen İOKBS bursluluk sınavının ne zaman yapılacağı belli oldu. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların katılım sağladığı bursluluk sınavı başvuruları 21 Haziran itibarıyla sona erdi. Başvuru sürecinin sona ermesiyle gözler "Bursluluk sınavı ne zaman?" sorusuna çevrildi. İşte, 2023 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı tarihi ile ilgili bilgiler...
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İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci döneminde uygulanan öğretim programları esas alınarak düzenlenecek. Sınavda ders dağılımları ve soru sayılarında geçen yıla göre herhangi bir farklılık olmazken tüm sınıf seviyelerine 4'er seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak. Peki, bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İşte, detaylar...
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İOKBS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı sınav uygulama takvimi duyuruldu. Açıklanan takvime göre; İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 3 Eylül 2023 Pazar günü Türkiye saatiyle 10.00'da başlayacak.
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BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.
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BURSLULUK PARASI ZAMLANDI!
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere verilen burs desteği ücreti son olarak 2022 yılında yüzde 40 zamlanarak 663 TL olmuştu.
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2023 BURSLULUK PARASI (PYBS) NE KADAR OLDU?
2023 senesinde bursluluk parasının ne kadar olacağı ise henüz belli olmadı. Konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
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