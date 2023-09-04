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        Haberler Gündem İOKBS BURSLULUK SINAVI SORULARI 2023: MEB İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarı kitapçığı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        İOKBS soruları ve cevapları bekleniyor: 2023 bursluluk sınavı soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?

        Bursluluk sınavı soruları ve cevapları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 3 Eylül 2023 Pazar günü binlerce 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin katılım gösterdiği bursluluk sınavı soru ve cevap anahtarı araştırılıyor. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) soruları ve cevapları odsgm.meb.gov.tr ekranı üzerinden erişime açılacak. İşte, 2023 bursluluk sınavı A-B kitapçığı soru ve cevap anahtarı sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2023 - 17:19 Güncelleme: 04.09.2023 - 17:19
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        • 1

          Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 3 Eylül 2023 Pazar günü düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) soruları ve cevap anahtarı araştırılıyor. 1 milyon 44 bin 846 öğrencinin başvurduğu sınavın soruları ve cevapları gündeme geldi. Peki, bursluluk sınavı soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarı açıklanma tarihi ile ilgili detaylar...

        • 2

          BURSLULUK SINAVI SONA ERDİ!

          5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 3 Eylül 2023 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00’da düzenlendi. 120 dakika süren sınav 12:00'da sona erdi.

        • 3

          BURSLULUK SINAVI SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          İOKBS bursluluk sınavı soru ve cevap anahtarı henüz yayımlanmadı. Geçtiğimiz senelerde sınavın tamamlanmasının ardından aynı hafta içinde açıklanan cevap anahtarının bu yıl da 1 hafta içinde açıklanması bekleniyor.

          ODSGM DUYURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı İOKBS sonuçları 22 Eylül 2023 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

          Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

          BURSLULUK SINAVI SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          İOKBS SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

          Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.

          Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

          İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

          Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

        • 6

          ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

          Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

          Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

        • 7

          Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

          Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

          ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

          Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

          ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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