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        Haberler Gündem Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak ve sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2023 MEB İOKBS bursluluk parası ne kadar, kaç TL oldu?

        2023 bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İOKBS bursluluk parası ne kadar oldu?

        29 Mayıs tarihinde başlayan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları 16 Haziran tarihinde sona erdi. Açıklanan tarihleri arasında başvurularını tamamlayan 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri bursluluk sınavı tarihini mercek altına aldı. Peki, "Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, sınav giriş yerleri açıklandı mı? İOKBS bursluluk parası ne kadar oldu?" İşte bursluluk sınavı tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2023 - 17:16
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        • 1

          Bursluluk sınavı için geri sayım başladı. 29 Mayıs-16 Haziran tarihleri arasında başvurularını tamamlayan 5, 6, 7 ve 8'inci sınıf ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri İOKBS bursluluk sınavı tarihini araştırmaya başladı. Peki, "Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, sınav giriş yerleri açıklandı mı? İOKBS bursluluk parası ne kadar oldu?" İşte İOKBS hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          İOKBS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

          Milli Eğitim Bakanlığı sınav uygulama takvimi duyuruldu. Açıklanan takvime göre; İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 3 Eylül 2023 Pazar günü Türkiye saatiyle 10.00'da başlayacak.

        • 3

          BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

        • 4

          BURSLULUK PARASI ZAMLANDI!

          Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere verilen burs desteği ücreti son olarak 2022 yılında yüzde 40 zamlanarak 663 TL olmuştu.

        • 5

          2023 BURSLULUK PARASI (PYBS) NE KADAR OLDU?

          2023 yılı Ocak ve Haziran ayları arasında bursluluk ücreti 863 TL olarak belirlendi. Önümüzdeki Temmuz ayından itibaren yeni burs ücretleri duyurulacak.

        • 6
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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