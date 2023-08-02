Bursluluk sınavı için geri sayım başladı. 29 Mayıs-16 Haziran tarihleri arasında başvurularını tamamlayan 5, 6, 7 ve 8'inci sınıf ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri İOKBS bursluluk sınavı tarihini araştırmaya başladı. Peki, "Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, sınav giriş yerleri açıklandı mı? İOKBS bursluluk parası ne kadar oldu?" İşte İOKBS hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...